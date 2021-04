Cgil: assemblea per far ottenere i rimborsi ai rider

La Cgil di Parma convoca i riders per preparare la vertenza con cui recuperare le differenze retributive e contributive. L'appuntamento e' per domani, 21 aprile, nel cortile della Camera del lavoro, per una doppia assemblea in presenza alle 10.30 e in online dalle 16. La Cgil di Parma spiega infatti che "un'importante sentenza ha definitivamente sancito la loro natura di lavoratori dipendenti dando la possibilita' di pretendere le differenze retributive e contributive dal 2016, poi un accordo tra Just Eat (una delle principali reti) e le organizzazioni sindacali consentira' l'assunzione dei lavoratori quali dipendenti con l'applicazione del contratto nazionale trasporti e logistica". I ciclofattorini potranno dunque chiedere la differenza tra quanto dovevano aver ee auanto invece hanno ottenuto in termini di salari e contributi dal 2016 fino a oggi. La doppia assemblea di mercoledi' serve quindi a spiegare, a chi fosse interessato, come muoversi. "Con questa prima importante occasione intercategoriale di parlare ai lavoratori del delivery dei loro diritti, la cgil territoriale intende ancora una volta confermare la propria vocazione di sindacato generale che non vuole lasciare solo nessuno, di sindacato di strada che pedala ogni giorno per chi lavora" rivendica la Camera del lavoro ducale.