Che tempo farà il 25 aprile a Parma

Nella giornata di giovedì 25 aprile le condizioni meteo, per quanto riguarda Parma, saranno caratterizzate da nubi sparse e piogge di lieve intensità, almeno per quanto riguarda la città. Secondo le previsioni di 3bMeteo, infatti, il maltempo continuerà ad imperversare nel nostro territorio, mentre le temperature saranno al di sotto della media stagionale con massime di 16 gradi e minine di 7. In Appennino, nella zona della Val Taro ma anche in val Parma, le piogge dovrebbero essere più intense. Alcuni eventi, come il concerto del 25 aprile a Borgotaro, sono stati annullati proprio per le condizioni del meteo.