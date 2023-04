Università: la docente Chiara Dall’Asta nel gruppo di esperti sugli additivi alimentari

Chiara Dall’Asta, docente di Chimica degli Alimenti all’Università di Parma (Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco), entra nel comitato di esperti congiunto sugli additivi alimentari di FAO e WHO, il Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Solo sei gli italiani ammessi. Due sono di Parma: con Chiara Dall’Asta entra infatti anche Michele Suman, Analytical Food Science e Food Safety & Authenticity Research Manager di Barilla e membro del Collegio di dottorato di Scienze degli Alimenti dell’Ateneo.

Si tratta di riconoscimento significativo per la prof.ssa Dall’Asta e per l’Università di Parma, che nella ricerca sul food ha uno dei propri tratti distintivi e identitari e che in materia ha un’autorevolezza indiscussa in ambito internazionale, anche in virtù di iniziative come il Food project, la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, il coordinamento di progetti nazionali come ONFOODS e regionali come Food-ER.

Dal 1956 FAO – Food Agriculture Organization of the United Nations e WHO – World Health Organization amministrano in sinergia il comitato JECFA, focalizzato sulla valutazione della sicurezza di additivi, contaminanti, tossine naturali e residui di medicinali veterinari contenuti negli alimenti. La mission dell’organismo internazionale è fornire linee guida e codici di buone pratiche standardizzate al fine di contribuire al miglioramento di sicurezza, qualità e correttezza in ambito alimentare.

Come da protocollo, FAO e WHO hanno selezionato il gruppo di esperte ed esperti in seguito a un’attenta valutazione delle credenziali scientifiche e del livello di esperienza e competenza di candidate e candidati.

Il principale campo di ricerca di Chiara Dall’Asta è legato ai composti bioattivi e alle tossine naturali. Il primo e principale interesse di ricerca riguarda la formazione, la stabilità e la biotrasformazione delle micotossine e i meccanismi chimici alla base della loro attività tossicologica. Come linea di ricerca parallela si occupa di nuovi approcci allo studio dei meccanismi molecolari responsabili delle attività biologiche delle sostanze chimiche, anche in miscela. Per quanto riguarda le metodologie di valutazione del rischio, la prof. Dall’Asta ha acquisito una forte esperienza nella valutazione di co-presenza e co-esposizione, con un focus specifico sui requisiti di qualità dei dati nella valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche e tossine naturali.

È co-autrice di oltre duecento pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate ISI e di otto opinioni scientifiche adottate da EFSA.