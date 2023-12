Chiedilo a Parmatoday, la protesta di un residente dell'Oltretorrente: "Viviamo in una discarica"

Storie di degrado e inviciltà. In via Piave, zona Oltretorrente, si verificano all'ordine del giorno. Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la segnalazione di un cittadino del quartiere.

LA SEGNALAZIONE - "Buona sera sono Mauro e descrivo l'inciviltà in via Piave a Parma. Da diversi giorni, ogni giorno aumentano sempre di più i rifiuti... Passano gli operatori di Iren, guardano e vanno via ... La situazione è insostenibile in tutta la zona oltretorrente... La mia domanda è questa: cara Iren e caro Comune, con tutti i soldi che ci fate pagare di tari Parma dovrebbe essere uno specchio ma la definirei una discarica. Tutte le strade piene di cartacce e con questo spero in un vostro intervento tempestivo. Grazie"

