Chiedilo a Parmatoday - "Perchè il ponte De Gasperi continua a essere al buio?" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione: "Perchè due importantissimi monumenti della città di Parma: la Certosa ed il palazzo Ducale sono stati assegnati alla Scuola di polizia penitenziaria e ai carabinieri?"

Il ponte De Gasperi

LA LETTERA DI MARIO - Nonostante interrogazioni in Comune, articoli sulla stampa è dall’estate scorsa che il ponte De Gasperi ha l’illuminazione spenta! Oltre ad essere una cosa pericolosa questo stato di fatto, è incredibile che nessuno sia in grado di dare una risposta! Questo menefreghismo degli organi preposti è devastante"

La risposta della redazione - Il problema dell'illuminazione del ponte De Gasperi è stato sollevato da tempo da cittadini e consiglieri comunali. Ricordiamo che il ponte ‘De Gasperi’, lungo ben 190 metri venne inaugurato nel maggio del 2005 dal sindaco Elvio Ubaldi, alla presenza del senatore a vita Giulio Andreotti. Dal 2021 la manutenzione dell'intero anello delle tangenziali e degli svincoli di entrata e uscita, quindi anche del ponte De Gasperi, è passata dal Comune di Parma all'Anas, dopo un accordo tra i due Enti. Molte segnalazioni hanno sottolineato come i lampioni stradali fra le due carreggiate siamo spenti da mesi.

LA LETTERA DI ROBERTO - "Scriviamo in relazione a due importantissimi monumenti della città di Parma: la Certosa ed il palazzo Ducale. Nel primo caso abbiamo saputo che, attualmente, è sede della scuola della polizia penitenziaria, nel secondo, sede del comando provinciale dei Carabinieri. In entrambi i casi queste due eccellenze del nostro patrimonio architettonico e culturale non sono integralmente disponibili alla libera fruizione del cittadino. A noi, sinceramente, sembra una follia. Come è possibile che una nazione come la nostra, ricca di storie e bellezze invidiate in tutto il mondo, ma anche fragile e bisognosa di ogni risorsa possibile per migliorare e crescere, possa permettersi di non sfruttare al meglio il proprio patrimonio artistico con tutto l'indotto che ne consegue? Vorremmo chiedere ai responsabili politici ed amministrativi dei beni culturali della Provincia di Parma le effettive motivazioni che giustificano questo insensato ed incomprensibile stato di cose"

La risposta della redazione - La Certosa e il Palazzo Ducale sono certamente alcune delle eccellenze del patrimonio architettonico della città di Parma. Gli accordi tra gli Enti hanno portato all'assegnazione di questi spazi a due realtà prestigiose all'interno delle forze dell'ordine: il Comando provinciale dei Carabinieri e la Scuola di Polizia Penitenziaria. Se ripercorriamo la storia delle assegnazioni degli spazi culturali ed architettonici alle forze dell'ordine, considerando anche altre città, ci accorgiamo che una pratica diffusa per dare una sede prestigiosa a chi svolge un ruolo essenziale per la nostra sicurezza.