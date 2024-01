Chiesa di Santa Croce: serata magica tra musica e poesia

Con una serata musicale e danzante, ma anche con monologhi di prosa si sono chiuse le iniziative pubbliche organizzate nel periodo festivo in Oltretorrente dal titolo "da Natale all'Epifania”. La rappresentazione conclusiva è stata particolarmente apprezzata da un folto pubblico di appassionati all'interno della chiesa di Santa Croce. Nel corso della serata sono stati riproposti oltre ai canti natalizi anche le colonne sonore più suggestive in un quadro di riflessioni poetiche insieme ai più piccini e recitate dall'attrice Francesca Strusi,, autrice dei testi oltre ed interprete del "Cantico delle Creature di San Francesco accompagnata dal flauto traverso della musicista Chiara Conti. Elena Cantoni ha curato le coreografie realizzate dalle allieve di Accademia Danza insieme al supporto canoro del Coro "Campagna & Città" e al coro dei ragazzi di S. Croce (Oltretorrente). La regia, come da tradizione consolidata , è stata del maestro Egidio Tibaldi.