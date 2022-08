Chimica industriale, asse con Forlì: siglato un accordo con Taro Plast

Celanese Corporation, l'azienda globale del settore chimico e dei materiali speciali, ha annunciato la firma su un accordo che prevede la vendita a Taro Plast delle sue attività nel settore del co-poliestere termoplastico (Tpc) e del poliestere hotmelt, comprendenti l'unità di Ferrara Donegani e tutti gli asset collegati. Anche alcuni asset della linea di compounding dello stabilimento Celanese di Forlì saranno inclusi in questo trasferimento. Taro Plast, con sede a Soragna (Parma), è un'azienda specializzata nella produzione di compound plastici, con un'ampia gamma di prodotti che vanno dai Tecnopolimeri ai Compound di Polipropilene e agli Elastomeri Termoplastici.

La transazione è il risultato dell'imminente acquisizione da parte dell'azienda del business Mobility & Materials di DuPont, che porterà a Celanese ulteriori capacità del co-poliestere termoplastico al momento della chiusura dell'accordo. Celanese ha deciso di compiere questo passo proattivo "per garantire un trasferimento senza soluzione di continuità delle sue attività del co-poliestere termoplastico esistenti a un acquirente credibile ed esperto, mantenendo così l’esistente panorama competitivo nel mercato TPC in Europa e nel mondo. Il processo di informazione e consultazione con i sindacati locali e gli stakeholder regionali è iniziato e i dipendenti del sito produttivo di Ferrara Donegani verranno informati nel prosieguo sui dettagli del trasferimento a Taro Plast".

"Siamo lieti di poter collaborare con Taro Plast come acquirente credibile e strategico per le attività di Ferrara Donegani Tpc e riteniamo che tale azienda sia ben posizionata per mantenere un futuro di successo di questa unità", ha dichiarato Enrico Stella, direttore di Produzione Ferrara Donegani. Celanese ha originariamente acquisito l'unità produttiva di Ferrara Donegani nel 2016 dal Gruppo Softer e, sotto la proprietà Celanese, l'unità ha visto molteplici progetti di espansione di successo per rispondere alla crescente domanda dei clienti.

È stato aggiunto un terzo reattore co-poliestere termoplastico nell'aprile scorso ed è aumentata così la capacità complessiva di produzione di TPC a 10 kT all'anno. Con questa vendita, un totale di 10 kT di capacità produttiva di TPC, inclusi i marchi Pibiflex e Riteflex, una capacità produttiva di hotmelt poliestere di 2,2 kT, e circa 60 persone e i relativi assets situati presso l'unità di Ferrara Donegani passeranno a Taro Plast una volta completata la transazione di vendita". Celanese prevede di concludere la vendita a Taro Plast nel quarto trimestre 2022, una volta completate le procedure di informazione e consultazione con i sindacati e previa approvazione delle autorità competenti. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.