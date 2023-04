Chiedilo a Parmatoday - Allarme in strada Naviglio: "Qualcuno mette chiodi sull'asfalto per forare le gomme delle auto" L'allarme di un lettore: "Nel tratto tra via Antonio Azzali e strada traversate San Leonardo, puntualmente ogni due o tre giorni appaiono i chiodi, appositamente piegati"

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica di oggi una lettera di Domenico, residente nella zona di strada Naviglio che denuncia una pratica molto pericolosa. Qualcuno mette chiodi sull'asfalto per forare le gomme delle auto che passano.

LA LETTERA DI DOMENICA - "Vorrei avvisare che in Strada Naviglio, nel tratto tra via Antonio Azzali e strada traversate San Leonardo, puntualmente ogni due o tre giorni qualche mente perversa si diverte a spargere lungo la carreggiata un bel pò di chiodi accuratamente piegati in modo che i malcapitati che passano (tra cui io giornalmente) rischiano di forare le gomme. E' la quarta volta e puntualmente ogni due/tre giorni quando me ne accorgo sono li a raccoglierli"

Chiedilo a Parmatoday è una rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo - ogni martedì e venerdì - le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday.