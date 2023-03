Università: live streaming di chirurgia esofago-gastrica mininvasiva contro i tumori

Lunedì 13 marzo live streaming di chirurgia esofago-gastrica in diretta dall’Università di Parma, in cui i professionisti applicheranno le nuove tecniche chirurgiche per la cura delle malattie del tratto digestivo superiore. Si tratta di un aggiornamento professionale dedicato alla chirurgia ricostruttiva mininvasiva nei pazienti con neoplasia dell’Upper GI, ossia del tratto digestivo superiore. I docenti, esperti di fama nazionale e internazionale, illustreranno le attività preparatorie al corso pratico chirurgico, in particolare verranno approfonditi in diretta dalle sale operatorie dell’Ospedale di Parma tutti gli aspetti clinici della procedura. Al termine, una tavola rotonda a cui parteciperanno tutti i relatori.

Tra gli organizzatori del convegno c’è Federico Marchesi, responsabile del programma Chirurgia alte vie digestive e bariatrica della Clinica chirurgica generale, diretta dal Professor Paolo Del Rio. “Innovazione e formazione sono le parole chiave del filone di attività che da alcuni anni promuoviamo con convinzione - spiega Federico Marchesi – la chirurgia mininvasiva ha fatto passi da gigante portando indiscutibili vantaggi ai pazienti e rendendo più fruibile la formazione, attraverso la trasmissione video delle tecniche e la pratica su simulatori e preparati anatomici. Il fatto che i migliori chirurghi italiani si possano confrontare direttamente sul campo operatorio e condividere la propria esperienza con i giovani in sala rappresenta indubbiamente una nuova frontiera nella nostra professione”.