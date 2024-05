Chiude la storica Casa del Biscotto

Chiude il prossimo 29 giugno la Casa del Biscotto, un'istituzione a Parma. Lo storico locale di via Goldoni 3, che ha venduto dolci, caramelle e biscotti per tutte le età, dice basta dopo 66 anni di attività. Lo riferisce repubblica.parma.it, a cui Stefano Gazzola ha affidato il suo pensiero. "Per botteghe come questa non vedo futuro. Il fatturato cala ogni anno del 5-10% e nella via non passa più nessuno. Il borgo è commercialmente morto, restano solo vetrine vuote. Le arterie della Ghiaia, prima fulcro del centro storico, adesso sono deserte. Gli unici giorni dove in cui c'è movimento sono il mercoledì e il sabato, i giorni del mercato".