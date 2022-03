Chiusa al traffico la Sp 58 tra Collecchio e Sala Baganza il 6 e 7 aprile

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà chiusa al traffico la Strada Provinciale n. 58 di Sala Baganza dal centro abitato di Collecchio (rotatoria Via Valli) al centro abitato di Sala Baganza (incrocio con strada Fedolfi) nei giorni mercoledì 6 e giovedì 7 aprile 2022, dalle ore 9 alle 17.



La misura si è resa necessaria per consentire per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di pista ciclabile lungo la SP 58 dal centro abitato di Collecchio al centro abitato di Sala Baganza, in particolare per eseguire un taglio trasversale della sede stradale in corrispondenza del futuro impianto semaforico per la posa di polifere interrate e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della fermata bus.



I residenti e mezzi di soccorso potranno transitare fino all’area di cantiere; le due lavorazioni saranno eseguite non contestualmente al fine di agevolare l’accessibilità ai residenti.