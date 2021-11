Chiusa al transito la Provinciale 84 a Rividulano

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dal 16 novembre 2021 sulla Strada provinciale 84 di Carobbio, in località Rividulano, è interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.

L’interruzione della circolazione si è resa necessaria per motivi di sicurezza dopo che in località Rividulano negli ultimi giorni e a causa delle recenti piogge si è verificato un movimento franoso a monte strada, con conseguente distacco di materiale lapideo e detriti che incombono sulla carreggiata.

Occorrerà realizzare interventi specialistici di stabilizzazione del versante per poter riaprire il transito.

La deviazione obbligatoria del traffico avverrà utilizzando la S.P. 14 di Tizzano per raggiungere gli abitati di Carobbio e Carzago, compresa la discarica, e utilizzando la S.P. 13 di Corniglio per raggiungere l’abitato di Rividulano.