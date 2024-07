Chiusa per allagamento la SS 9 a Parma

"A causa di un allagamento", Anas informa che la strada statale 9 "Var/A Tangenziale di Parma" è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dall'inizio al chilometro tre a Parma. Il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.