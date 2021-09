Gravi carenze igienico-sanitarie: chiuso un ristorante di sushi in viale Milazzo

Un ristorante di sushi in viale Milazzo a Parma è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie. I controlli sono stati effettuati dal Reparto di Polizia Annonaria Amministrativa di Parma, insieme all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna.

Il locale - apparentemente ordinato ed in perfette condizioni igienico sanitarie - aveva le “dispense” e la cucina in pessime condizioni: gli utensili ed i contenitori, destinati ad uso alimentare, infatti, erano sudici rovinati ed in parte rotti. Alimenti confezionati stoccati a terra. Sul piano di lavorazione gli alimenti sfusi, ad esempio gamberetti, venivano detenuti in modo promiscuo con utensili e stracci sporchi. Nell’area di lavorazione Sushi era presente del pesce conservato in frigo privo di alcuna indicazione dell’avvenuta bonifica. Il pesce è stato alienato immediatamente.

Tale situazione ha portato il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna a disporre la chiusura immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, con comunicazione al settore competente del Comune di Parma per il prosieguo di competenza. Inoltre l’attività è stata sanzionata per la carenza d’igiene ed il non rispetto della procedura di lavorazione del Sushi, per la mancata esposizione dell’autorizzazione, mentre da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sono in corso accertamenti sulla regolarità contrattuale e l’orario di lavoro dichiarato del personale dipendente.

L’Assessore alla sicurezza, Cristiano Casa, ha dichiarato: “Grazie per l’ottimo lavoro congiunto svolto da Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna Si tratta di un’opera necessaria per difendere la salute della clientela, ma anche a tutela di quelle imprese che lavorano nel rispetto delle regole. Continueremo, pertanto, con questi interventi che rappresentano anche un’azione di presenza e presidio del territorio di cui la Polizia Locale è protagonista ogni giorno.”