Chiusura al traffico di via Montanara: le deviazioni dei bus

Si informa che, da martedì 28 luglio 2020 e fino al termine dei lavori, a seguito della chiusura al traffico veicolare del tratto di Strada Montanara compreso tra Via Boni e Via Raimondi, le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbane interessate osserveranno le seguenti deviazioni di percorso:

Linea urbana n. 2: provenienti dal centro città e diretti verso il capolinea di Largo 8 Marzo, giunti in Strada Langhirano, anziché svoltare come di consueto in Strada Montanara, i bus percorreranno Via Torrente Bratica, Via Sporzana, Via Torrente Pelpirana, Via Zanguidi, Via Pelicelli, per riprendere quindi il loro regolare percorso in Via Aleotti. Stessa deviazione in direzione contraria.



Una coppia di fermate provvisorie verrà posta in Via Pelicelli.

Lungo il percorso deviato verranno effettuate, a richiesta, le fermate urbane esistenti.

Linea urbana n. 13 e linee extraurbane: provenienti dal centro città e diretti verso il capolinea del Cinghio Sud (linea 13) e direzione Felino (linee extraurbane), giunti in Strada Langhirano, anziché svoltare come di consueto in Strada Montanara, i bus percorreranno Strada Langhirano, Tangenziale Sud, Strada Montanara, per effettuare il regolare capolinea al Cinghio Sud (linea 13) e proseguire su Strada Montanara (linee extraurbane). Stessa deviazione in senso contrario