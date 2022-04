Chiusura anticipata del Parco Ducale e della Cittadella per lo sciopero degli addetti alla vigilanza privata

In vista dello sciopero nazionale degli addetti alla vigilanza privata (una società specializzata ha in gestione il servizio di vigilanza, apertura e chiusura delle aree verdi pubbliche urbane) vengono modificati gli orari di chiusura e apertura dei due parchi principali della città (per gli altri spazi rimangono invariati).

La chiusura del Parco Ducale e del Parco Cittadella il 1 Maggio sarà anticipata alle 21.30 e la riapertura del giorno seguente, 2 maggio, posticipata alle 7.30 circa.