Chiusura dei passaggi a livello di via Volturno e Strada Valera

Il passaggio a livello tra via Volturno e via Martiri Liberazione sarà chiuso dalle ore 21:00 del 12/03/2023 alle 12:00 del 15/03/2023 per lavori. Il passaggio a livello tra via Monsignor Evasio Colli e Strada Valera sarà chiuso dalle 21:00 del 26/03/2023 alle 12:00 del 29/03/2023 sempre per lavori.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati. I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.