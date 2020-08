Chiusura delle discoteche, Confesercenti: "Guadagni azzerati, ora aspettiamo gli aiuti del governo"

"Purtroppo per colpa di chi non rispetta le regole vengono colpiti i gestori che hanno applicato correttamente e scrupolosamente le norme di sicurezza e i loro avventori". Stefano Cantoni, responsabile Fiepet Parma, l'associazione di Confesercenti Parma che rappresenta gli operatori del settore, fornisce un quadro della situazione a Parma e provincia, all'indomani dell'uscita del DPCM del Governo che ha ordinato la chiusura delle discoteche e dei locali da ballo da oggi al 7 settembre.

Il governo ha deciso di chiudere le discoteche da oggi, 17 agosto fino al 7 settembre. Cosa rappresente per voi questo provvedimento?

"Si tratta di una decisione presa a scopo precauzionale. Confidiamo che si tratti di una misura necessaria e che i dati sanitari relativi alla diffusione del contagio mostrino presto un miglioramento. Siamo certi che il Governo provvederà a tutelare e sostenere economicamente i gestori e i lavoratori del settore, con ammortizzatori sociali specifici e adeguati".

E' in vigore anche l'obbligo di mascherina all'aperto dalle 18 alle 6: una regola pensata soprattutto per la movida...

"Anche i provvedimenti che riguardano le manifestazioni all'aria aperta - conclude il responsabile Fiepet Parma -, che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 in luoghi aperti ma a rischio assembramento, avranno un forte impatto sul settore. Anche in questo caso ci auguriamo che le disposizioni restino in vigore per il tempo strettamente necessario a ridurre i rischi di contagio e che si possa tornare presto alla socialità in piena sicurezza".