Chiusura Mercatopoli, Federconsumatori Parma a disposizione per assistere e tutelare i clienti

A seguito dell'annuncio relativo alla chiusura improvvisa di Mercatopoli, molti clienti che hanno consegnato beni in conto vendita al negozio dell'usato di Parma si sono trovati nella scomoda situazione di non sapere come recuperarli o di non aver ricevuto il corrispettivo della vendita degli stessi. Per assistere e tutelare queste persone, in tutte le sedi giudiziarie opportune, Federconsumatori Parma mette a disposizione il proprio personale negli uffici di largo Cesare Beccaria, 17. È inoltre in programma una assemblea informativa che si svolgerà il prossimo mercoledì 7 febbraio, alle ore 17.30, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/a.