Cibus 2021: nuovo format dedicato a bar, ristoranti, hotel e affini

La XX° edizione di Cibus, in programma dal 31 agosto al 3 settembre 2021 a Parma, prevede anche un nuovo format dedicato al mondo del canale distributivo Ho.Re.Ca e quindi bar, ristoranti, hotel e affini, con un'area espositiva dedicata. E' stato infatti siglato l'accordo che segna la nascita della partnership tra Cibus, Salone Internazionale dell'Alimentazione, e Dolcitalia, società di servizi per il mondo della distribuzione alimentare, dolciaria, d'impulso e beverage, una delle più importanti società di servizi per la distribuzione del food and beverage, che porterà a Parma i leader nella distribuzione dolciaria nel canale normal trade.

Il nuovo progetto, chiamato "Ho.Re.Ca.The Hub", è stato pensato per promuovere e sostenere le relazioni positive tra l'industria e il mondo della distribuzione alimentare, dolciaria, d'impulso e del beverage. "Ho.Re.Ca the Hub" si prepara a diventare l'evento di riferimento per la community nazionale e internazionale degli operatori del canale con il fine di promuovere la ripartenza dell"'Authentic Italian food&beverage". Una scenografia di sicuro impatto caratterizzerà il Bar/Lounge all'interno dell'area, grazie all'allestimento di Costa Group, partner d'eccezione per il progetto "Ho.re.ca The Hub". Lo spazio, grazie all'impronta unica che contraddistingue il design dei Costa, presenterà nuovi spunti in termini di attrezzature, servizio e innovazioni per il canale Fuori Casa, oltre che garantire un luogo unico per gli incontri di business.