Cibus 2024, le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione fieristica Cibus 2024 sono previste alcune modifiche alla viabilità nelle giornate dal 7 al 10 maggio.

In prossimità del parcheggio scambiatore nord: apertura alla circolazione e istituzione del senso unico di marcia nord – sud e contestuale istituzione del divieto di fermata nella strada di collegamento tra l’area sosta mezzi pesanti parcheggio scambiatore nord e viale Europa; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h nell’area di sosta mezzi pesanti in largo Maestà del Taglio; istituzione del divieto di circolazione nella rotatoria compresa tra viale delle Esposizioni e la nuova bretella di collegamento con viale Europa, nel breve tratto compreso tra il ramo di immissione e uscita con la nuova bretella; istituzione del divieto di circolazione in viale delle Esposizioni – bretella d’immissione in viale Europa; istituzione del divieto di circolazione all’uscita Nord del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con viale Europa; istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’uscita Sud del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con viale Europa.

Dalle 8 alle 12, e comunque in funzione del traffico veicolare: istituzione del divieto di circolazione all’ingresso in viale delle Esposizioni, da viale Europa in prossimità del civico 3/A (P.E. Roadhouse). Dalle 16 alle 20, e comunque fino a cessate esigenze, regolazione provvisoria del traffico nella viabilità posta in prossimità del quartiere fieristico: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h e contestuale istituzione di sensi unici in funzione alle esigenze di deflusso dei veicoli visitatori in viale delle Esposizioni, nel tratto compreso tra strada Vallazza e via Copertini; divieto di circolazione, in funzione delle esigenze, nel breve tratto di carreggiata posto tra l’immissione di uscita e entrata su via Copertini nella rotatoria posta tra viale delle Esposizioni e via Copertini.

Sempre dalle 16 alle 20:

istituzione del senso unico di marcia direzione sud-nord in via Moletolo, nel tratto compreso tra strada Puppiola e viale delle Esposizioni; posizionamento dell’impianto semaforico a lampeggio sul cavalcavia autostradale posto in via Moletolo; istituzione del senso unico di marcia direzione ovest-est in strada Puppiola, tratto compreso tra via Colorno e via Moletolo.

I provvedimenti possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione, in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione. L’organizzazione fieristica provvederà a regolamentare il traffico in entrata ed in uscita dai Parcheggi Fiere di Parma.