Il Ministro Lollobrigida: "Cibus resterà a Parma"

L'edizione 2024 di Cibus è iniziata, a partire dalle 10 della mattinata di martedì 7 maggio, alle Fiere di Parma. Il primo tassello della rassegna internazionale dedicata alle eccellenze alimentare è il convegno inaugurale 'Dinamiche competitive internazionali nel settore agroalimentare'.

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Lollobrigida: "Crediamo che Cibus debba restare in questo territorio. Non tutti gli imprenditori hanno questa certezza e convincimento. Non crediamo in una concorrenza interna che a noi poco convince. L'Italia è una nazione di qualità e non di quantità. Questa propensione è nata grazie ai nostri imprenditori. Fin da bambini la nonna e la mamma ci hanno detto cos'era buono e cos'era cattivo. La scelta sulla qualità, che porta benessere, è l'elemento che fa scegliere il prodotto italiano. Ieri con un decreto legge abbiamo deciso di vietare il fotovoltaico nei terreni agricoli. La peste suina è una delle più grandi criticità: ieri abbiamo previsto l'intervento dell'esercito, in supporto all'intervento della Protezione Civile. Se c'è un cinghiale nel raggio di alcuni chilometri non esporti più. Se un'azienda è sicura quell'azienda devo poter esportare. Domani a Cibus ci sarà un'importante riunione sul tema della pesta suina".

Poco prima delle ore 11 ha preso la parola il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: "L'eccellenza del Made in Italy è considerato come un prodotto di eccellenza a livello globale. Il nostro Paese ha saputo vincere la sfida della globalizzazione. Siamo riusciti a continuare a fare prodotti belli e ben fatti. Oggi siamo nell'epoca della deglobalizzazione: dopo la pandemia e la guerra dobbiamo garantire l'autonomia strategica, a partire dal settore alimentare. E dobbiamo farlo attraverso l'innovazione. Dobbiamo portare le manifestazioni fieristiche all'estero per fare il modo che gli altri Paesi possano prendere come esempio il modello italiano"

Il Presidente di Federalimentare Paolo Mascarino: "I nostri imprenditori, abituati al bello e al ben fatto, sono intrisi della cultura che respiriamo ogni giorno. Alla radice del made in Italy c'è la nostra cultura umanistica. La giornata per il Made in Italy è stata una grande occasione per sviluppare l'idea del saper fare". Ha poi preso la parola il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas.

Per primo ha preso la parola il Presidente di Fiere di Parma Franco Mosconi: "E' la prima edizione dopo la pandemia da Covid. Le conseguenze dei due conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza. Hanno conseguenze per le vite umane ma anche economiche. Circa 3 mila brand presenti, 3 mila top buyer internazionali, 70 mila visitatori previsti da tutto il mondo. Come Consiglio di Amministrazione ringraziamo tutta la nostra squadra di lavoro".