Agroalimentare, l'amministratore delegato di Fiere: "Farina di grilli e insetti a Cibus? "Non esiste"

"Novel food come farina di grilli e insetti a Cibus? "Non esiste". E' la risposta perentoria dell'amministratore delegato di Fiere di Parma, Antonio Cellie, durante la conferenza stampa per presentare Cibus Connecting italy a Roma. Cellie infatti ha espresso tutta la sua contrarietà a determinati cibi come la farina di grillo e al fatto che "l'industria italiana rappresenta una riserva indiana che non cadrà nella trappola del novel food" affermando che è "meglio utilizzare la farina di piselli o i lupini con i quali si possono fare degli ottimi hamburger proteinizzati", basta però che "non li si chiamino hamburger" aggiunge.

La fiera comunque non è preclusa alle novità, anzi. "A Cibus Connecting Italy esporranno gratuitamente start up, - spiega il manager - diamo spazio alle università, agli incubatori perché riteniamo di dover aiutare le piccole imprese innovative a stare sul mercato". Tra le altre novità quest'anno ci sarà uno spazio tematico 'Endurance' dedicato a tutto il comparto dell'integrazione alimentare che accoglie tanto colossi del settore quanto brand e progetti emergenti, ed è sviluppato dalla piattaforma digitale Endu pensata per chi vive e ama lo sport. E ancora, l'area Plant Based, nata dalla partnership con l'azienda parmigiana Hi-Food, specializzata nella produzione di ingredienti innovativi, clean label e ad alto valore aggiunto. (Adnkronos)