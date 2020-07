La filiera agroalimentare si incontra al Cibus Forum

Dopo il posponimento delle grandi fiere del food&beverage (Alimentaria, Sial, Cibus, Vinitaly), la filiera agroalimentare si incontrerà per la prima volta a Parma, mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre 2020 al “Cibus Forum: il food & beverage post Covid 19”. Obiettivo del Forum è quello di contribuire alla definizione di una strategia, condivisa da tutti gli attori coinvolti, che riesca a far crescere i consumi alimentari domestici come pure l’export. Sarà un evento fisico, ma anche digitale, con 4 sessioni di dibattito e un’offerta espositiva dove aziende food e food technologies presenteranno agli operatori le ultime novità del settore e le best practice del Made in Italy.



All’incontro saranno presenti gli esponenti più rappresentativi dell’industria alimentare, dell’agricoltura, della Distribuzione Moderna e del mondo politico ed istituzionale.



Come si potrà vedere dal programma (provvisorio), di seguito e in allegato, interverranno a Parme tre rappresentanti del Governo: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione; Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente. Interverranno anche Catherine Geslain Lanéelle, Vice Capo di Gabinetto Commissario UE Agricoltura; l’europarlamentare Paolo De Castro; Roberto Luongo, Direttore ICE Agenzia; Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia-Romagna; Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma. E ancora, rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, dell’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione oltre a René Salazar Castro, Vicedirettore Generale Dipartimento Clima, Biodiversità, Terra e Acqua, della FAO.



Il mondo della industria alimentare sarà rappresentato da Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare e vedrà la partecipazione delle maggiori aziende (alcune delle quali esporranno i loro nuovi prodotti) e le relazioni di vari capitani d’industria come Nicola Levoni, MOB FoodDrinkEurope, Francesco Mutti, CEO Mutti SpA, Zefferino Monini, Presidente di Olio Monini, Guido Barilla, Presidente di Gruppo Barilla SpA, Chiara Rossetto, AD Molino Rossetto SpA.



Nel panel sull’agricoltura interverranno: Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Dino Scanavino, Presidente C.I.A.; Giuseppe Ambrosi, Presidente Assolatte, Alessandra Ravaioli (Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta).



Tra i rappresentanti della Distribuzione Moderna prenderanno la parola Marco Pedroni, Presidente COOP Italia e Giorgio Santambrogio, AD Gruppo VéGé (rispettivamente Neopresidente ed ex Presidente di ADM Associazione Distribuzione Moderna). E ancora: Alessandra Corsi, Direttrice Marketing e MDD Conad; Eleonora Graffione, Presidente Consorzio Coralis; Grazia De Gennaro, Head of Communications Maiora – Despar Centro Sud.



Presenti anche esperti come il Prof. Giuseppe Ippolito dell’Istituto Spallanzani, Alfonso Pecoraro Scanio Presidente della Fondazione Univerde; Catia Bastioli, amministratrice delegata di Novamont ed altri ancora. Le relazioni di base saranno svolte da Nielsen, Nomisma, The European House – Ambrosetti.



Per questo evento, e naturalmente per tutti i grandi eventi che lo seguiranno nel 2020 e nel 2021, sono stati attivati tutti i necessari protocolli di sanificazione e sicurezza previsti dalle linee guida nazionali e di AEFI.





CIBUS FORUM

(Programma provvisorio)



2 SETTEMBRE

Ore 10:00

Saluti di Benvenuto

Gian Domenico Auricchio, Presidente Fiere di Parma

Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma

Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia Romagna

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione



10:30-12:30 SESSIONE 1:

CONSUMI E NUOVI VALORI: L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI. QUALI PROSPETTIVE E QUALI OPPORTUNITÀ?



I nuovi scenari di consumo in Italia, in Europa e nel mondo

a cura di: Christian Centonze, Nielsen



TAVOLA ROTONDA:



Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare

Roberto Luongo, Direttore Generale ICE Agenzia

Giorgio Santambrogio, AD Gruppo VéGé

Nicola Levoni, MOB FoodDrinkEurope

*Eurocommerce - Rappresentante in attesa di conferma



Modera: MARIA CRISTINA ALFIERI, Gruppo Food



14:30-16:30 SESSIONE 2:

SALUTE E SICUREZZA: LA RIORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DI CONSUMO”



Salute e sicurezza: i nuovi paradigmi

a cura di: Prof. Giuseppe Ippolito, Istituto Spallanzani



TAVOLA ROTONDA:

*Ministero dello Sviluppo Economico - Rappresentante in attesa di conferma

*Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione - Rappresentante in attesa di conferma



Chiusura dei lavori

*Ministero della Salute - Rappresentante in attesa di conferma



Modera: DEBORA ROSCIANI, Radio 24



Ore 17:30: Cerimonia di premiazione dei food awards

by Tespi Mediagroup

Gli esclusivi premi dell’eccellenza assegnati dal retail alle aziende che si sono distinte nell’ideazione e la realizzazione di attività di Marketing&Comunicazione



Ore 19:30: Aseptic Gala Dinner

in collaborazione con Costa Group e Francesco Panella, “Antica Pesa” (Roma)

Esperienza Gastronomica Innovativa secondo i protocolli di sicurezza sanitaria post Covid-19



3 SETTEMBRE



9:30-10:30: Le donne si svegliano prima



Il nuovo linguaggio dell’agroalimentare

a cura di: Alessandra Ravaioli, Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta



Il retail, il collante tra l'industria e il cliente

partecipano alla Tavola Rotonda:



Alessandra Corsi, Direttrice Marketing e Mdd Conad

Grazia De Gennaro, Head of Communications Maiora – Despar Centro Sud

Eleonora Graffione, Presidente Consorzio Coralis

Maria Flora Monini, Direzione Immagine, Comunicazione e Relazioni Esterne Monini SpA

Chiara Rossetto, AD Molino Rossetto SpA



Modera: CRISTINA LAZZATI, Mark Up & Gdoweek





10:30-12:30 SESSIONE 3:

COME SI MODIFICANO I RAPPORTI DI FILIERA: VALENZA STRATEGICA E PROSPETTIVE FUTURE PER L’AGROALIMENTARE



La nuova organizzazione delle filiere

a cura di Denis Pantini, Nomisma



TAVOLA ROTONDA:



Apertura dei lavori:

Il futuro dell’olio italiano: moderno e sostenibile

Studio realizzato da The European House – Ambrosetti in partnership con Monini S.p.A.

Presentato da Carlo Cici - Associate Partner, Head of Sustainability di The European House - Ambrosetti



*Catherine Geslain Lanéelle, Vice Capo di Gabinetto Commissario UE Agricoltura - in attesa di conferma

Dino Scanavino, Presidente CIA

Ettore Prandini, Presidente Coldiretti

Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura

Giuseppe Ambrosi, Presidente Assolatte

Zefferino Monini, Presidente AD Monini SpA

Francesco Mutti, CEO Mutti SpA



Chiusura dei lavori:

*Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - in attesa di conferma



Modera: Prof. PAOLO DE CASTRO

In collaborazione con Fondazione Food Trend



14:30-16:30 SESSIONE 4:

“RIPARTIRE BENE: LA SOSTENIBILITÀ E L’INNOVAZIONE COME RISPOSTA ALL’EMERGENZA”



Sostenibilità e priorità

a cura di: Alessandro Perego, Politecnico di Milano



TAVOLA ROTONDA:



Apertura dei lavori:

Angelo Riccaboni, Santa Chiara Lab, Università degli Studi di Siena



*René Salazar Castro, Vicedirettore Generale Dipartimento Clima, Biodiversità, Terra e Acqua, FAO

Guido Barilla, Presidente Gruppo Barilla SpA

Catia Bastioli, AD Novamont

Massimo Della Porta, AD SAES Coated Films

*Massimo Centemero, Presidente C.I.C. - in attesa di conferma

Marco Pedroni, Presidente COOP Italia



Chiusura dei lavori:

*Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente - in attesa di conferma



Modera: Prof. ALFONSO PECORARO SCANIO

In collaborazione con Fondazione Univerde

