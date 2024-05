Cibus, Oldani: "Grana Padano e Milano Cortina 2026, due mie grandi passioni"

"Grana Padano e Milano Cortina 2026 mi danno la possibilità di vivere insieme le due grandi passioni della mia vita, lo sport e la cucina. Il progetto punta ad allargare gli orizzonti dell'arte in cucina traendo spunto da manifestazioni che uniscono il mondo. Insieme al Grana Padano DOP valorizziamo la qualità e la sostenibilità delle materie prime, rispettose dell'ambiente in ogni fase della loro filiera produttiva e della lavorazione dei piatti, promuoviamo gusti e profumi della tradizione italiana che sanno emozionare il mondo". Lo ha detto Davide Oldani, lo chef stellato che allo stand consortile di Cibus, a Parma, in occasione della presentazione del progetto "Il gusto dello sport-un'esperienza unica tra sapori e perfomance", ideato dal Consorzio Tutela Grana Padano, sponsor di Milano Cortina 2026, ha illustrato le tre ricette verdi dedicate all'Europa e ha dato vita alla prima, cioè "Crescione, gelatina al Porto e riso", parlando, soprattutto, della qualità delle materie prime. Alla presentazione del progetto erano presenti, oltre allo chef, erano presenti anche la sciatrice Deborah Compagnoni e Nevio Devidé, Chief Revenue Officer Fondazione Milano Cortina 2026 e Tina e Milo, le due mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici.