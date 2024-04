Cibus, oltre 1.000 novità di prodotto in vetrina: da collagene ad acqua all’anguria

Sostenibilità, benessere, nuovi sapori e ingredienti, prodotti Dop e Igp. E ancora tradizione, contaminazione e reinterpretazione del gusto. È il viaggio di Cibus 2024 tra le nuove rotte del food. La 22esima manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy (Fiere di Parma 7 -10 maggio), frutto della consolidata collaborazione con Federalimentare, permette di scoprire le novità di prodotto che disegnano la mappa delle principali tendenze dell’alimentare italiano dei prossimi anni e che troveremo presto a scaffale: Health & Wellness, Taste of the world, Back to Nature, All Local e Comfort First.

Sono oltre 1.000 novità di prodotto presenti a Cibus - 100 delle quali esposte nell’Innovation Corner - con il forte trend legato a salute e benessere, il cosiddetto Health & Wellness con tutta una serie di prodotti in grado di migliorare sia il fisico che la mente. Cibus conferma come il 2024 si possa considerare l’anno del collagene. Il proteico che già spopola tra i bar di Parigi, nella kermesse di Parma si allarga ad altri ambiti. Lo ritroviamo per esempio nel brodo proteico di carne mista a base di ingredienti 100% naturali senza glutammato, né conservanti ed anche senza glutine, a conferma di quanto resti ancora centrale il trend del freeform. Collagene protagonista anche nelle barrette ad elevato contenuto proteico, vegetariane e gluten free o nelle bevande senza zucchero.