Cibus: traffico bloccato in A1 e in tangenziale

Ancora code, nella mattinata di giovedì 9 maggio, lungo l'autostrada A1 e la tangenziale, per i visitatori di Cibus, che intendono raggiungere le Fiere di Parma per accedere alla manifestazione. Lungo l'autostrada sono segnalate code in uscita e in entrata al casello di Parma Centro. Autostrade per l'Italia sottolinea che l'uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. Uscita consigliata provenendo da Milano: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia.