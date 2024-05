Fitto programma conclusivo per Ciliegine piccolo festival di letteratura per l'infanzia

Si conclude domenica 26 maggio Ciliegine, il piccolo festival itinerante di letteratura per l’infanzia, con appuntamenti disseminati, tutti a ingresso gratuito, in vari luoghi di natura urbana della città. Un progetto a cura di compagnia rodisio, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma, nell’ambito del Bando Leggere crea indipendenza, con il patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Comune di Parma, con il sostegno di Il Giardino di Alessio Bazzini ed Equa, in collaborazione con Bosco Spaggiari, Legambiente Parma, Picasso Food Forest, Agricola Bergamina, Mondadori Bookstore Ghiaia.

Anche oggi tanti gli appuntamenti: si inizierà alle ore 10.30 alla Biblioteca di Alice con l’allestimento en plein air di un micro-regno vegetale, il Totem/Erbario a cura dell’illustratrice e ceramista Alessia Feraciti (Biblioteca di Alice). Alle ore 11 al Parco Bizzozero “Trilogia del Bosco”, passeggiata in cuffia, lettura immersiva della fiaba Cappuccetto Rosso con Clelia Cicero, con replica alle ore 17 al Bosco Spaggiari.

Alle ore 16 al Parco Ducale, con partenza dalla Biblioteca di Alice, l’agronomo Mauro Carboni racconterà l’intelligenza delle piante, mentre, sempre alle ore 16, alla Biblioteca Pavese, l’agronomo Massimo Donati presenterà la sua piccola guida del suolo.

Al Parco Bizzozero, alle ore 16.30, si svolgerà il laboratorio di illustrazione con Noemi Vola a partire dal libro Se piangi come una fontana (Corraini 2023). Conclusione alle ore 18 al Parco Ducale, alla Biblioteca di Alice, con il pic-nic Lucciola Lucciola.