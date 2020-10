Cimiteri, le nuove regole per l'emergenza Covid: entra una persona alla volta

Nel rispetto delle norme anticontagio Covid 19, Ade Spa, la società di scopo che gestisce i cimiteri urbani ed extra urbani nel Comune di Parma, rende noto che i contatti con l’azienda devono avvenire in via prioritaria telefonando al numero 0521-964042, questo per evitare assembramenti, rispettare le distanze, nella tutela degli utenti e del personale addetto.

Gli uffici forniranno telefonicamente informazioni sulle pratiche cimiteriali richieste: nel caso in cui sia necessaria la presenza in ufficio dell’utente, il personale incaricato fisserà un appuntamento al quale dovrà presentarsi un componente della famiglia o al massimo due, nei casi in cui il famigliare interessato abbia necessità di assistenza o accompagnamento, causa problemi di mobilità o di salute.

Coloro che devono organizzare le esequie di un proprio caro potranno recarsi direttamente negli uffici di via della Villetta 31, ma anche in questo caso la presenza sarà limitata ad una persona, massimo due nel caso di necessaria assistenza. Anche in questa circostanza, il suggerimento è quello di telefonare prima agli uffici in modo da fissare un appuntamento, per una migliore organizzazione degli accessi.