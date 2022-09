Ugozzolo, la protesta dei residenti: "Al cimitero l'erba è talmente alta che è impossibile avvicinarsi alle tombe"

"L'erba è talmente alta che è impossibile avvicinarsi alle tombe". I residenti di Ugozzolo protestano per le condizioni di scarsa manuntenzione del cimitero. La vegetazione è cresciuta talmente tanto che chi vuole visitare le lapidi dei propri cari è impossibilitato a farlo. "Lo stato di incuria è preoccupante, nel prato l'erba è talmente alta che è molto difficile avvicinarsi alle lapidi. Il Comune di Parma e la sua società Ade ritengono che questa sia una situazione dignitosa per i defunti e le loro famiglie? Nonostate varie sollecitazioni e richieste la situazione, nelle ultime settimane, non è cambiata minimamente. "Ormai mi chiedo se devo tagliare in autonomia il prato per raggiungere la tomba di mia madre!"