Cinema sotto le stelle da tutto esaurito nell'estate 2023

Record di spettatori per le rassegne cinematografiche estive, organizzate direttamente dall’Assessorato alla Cultura – Ufficio Cinema del Comune di Parma o selezionate tramite l’avviso pubblico “Parma Estate 2023”, indetto dal Comune di Parma che hanno voluto intercettare e interessare un pubblico "di quartiere", le nuove generazioni e promuovere una cultura di appartenenza ai luoghi ed alla comunità. Un crescendo di partecipazione ha coinvolto persone di tutte le età in una vivace proposta culturale estiva e gratuita promossa dal Comune di Parma.

La rassegna di cinema all’aperto “Parma nel cinema, il cinema a Parma”, promossa dall’associazione Amici Biblioteca San Leonardo, ha richiamato, nel mese di luglio, tra il Quartiere San Leonardo e Cortile San Martino, un pubblico variegato grazie ad un ciclo di film di registi che hanno avuto uno speciale rapporto con Parma ambientando alcune delle loro pellicole in città o nella sua provincia.

Successo annunciato anche per la XXIV edizione de “I Giardini della Paura”: l’apprezzatissima rassegna di cinema horror organizzata dall’Assessorato alla Cultura - Ufficio Cinema del Comune di Parma con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Nocturno e Midnight Factory, quest’anno dedicata al regista, recentemente scomparso, Ruggero Deodato. Nei suoi due mesi di svolgimento, nella storica cornice dei Giardini di San Paolo, la rassegna ha registrato il tutto esaurito con oltre 4000 presenze complessive.

Grande l’interesse di pubblico e partecipazione anche per la rassegna di cinema itinerante "Strade di Cinema, Piazze di Musica", promossa dell’associazione Cinemino, che ha portato in luoghi inusuali di tanti quartieri della città – Crocetta, Pablo, Oltretorrente, Molinetto, Lubiana – sei serate di cinema all'aperto grazie a film che hanno riempito piccole piazze e parchi pubblici con colonne sonore immortali, vite di musicisti e band che hanno fatto la storia del rock.

Significativo apprezzamento e ampia adesione di pubblico anche per le speciali serate organizzate nell'arena estiva del cinema Astra d’essai dove registi e attori di fama internazionale hanno presentato in anteprima le loro ultime opere anche in versione originale. Tra i protagonisti di questi appuntamenti sono intervenuti i registi Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Andrea Di Stefano oltre all’attrice Barbora Bobu?ová.

Tra i prossimi appuntamenti in programma si ricordano: domenica 10 settembre al cinema Astra la proiezione dell’ultimo film “Io Capitano” a cui prenderà parte il regista Matteo Garrone e lunedì 18 settembre alle ore 21, al cinema D’Azeglio, la proiezione del film “Questa specie d’amore” di Alberto Bevilacqua, tratto dall'omonimo romanzo Premio Campiello 1966 dello stesso regista, organizzata dall’Assessorato alla Cultura per celebrare l’anniversario del decennale della scomparsa del maestro.

Per l’occasione dal 9 al 18 settembre le Biblioteche comunali allestiranno speciali vetrine bibliografiche a tema con le opere del grande scrittore e regista parmigiano.