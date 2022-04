Cinghio, residenti in rivolta: "Tra spaccio e degrado questo quartiere è diventato invivibile"

"Non siamo tranquille a passeggiare, soprattutto la sera, qui in zona. Gli spacciatori ci sono anche qui e purtroppo sono una presenza costante in certi orari. Ci sono pochissimi posti in cui ritrovarsi e purtroppo anche qui, in certe momenti della giornata, assistiamo a scene di degrado quotidiano". I residenti dellla zona del Cinghio, all'interno del quartiere Montanara, fanno sentire la propria voce, soprattutto dopo alcuni episodi che si sono verificati nelle ultime settimane.

"All'apparenza potrebbe sembrare un posto tranquillo e lo è per molte ore al giorno ma la sera si notano movimenti strani e sospetti: abbiamo visto anche le forze dell'ordine presenti in zona ed ora siamo più fiduciosi. E' un posto frequentato da anziani e famiglie e vorremmo che fosse preservato da certe attività".

Le proteste si aggiungono a quelle, strutturali, per la mancanza di servizi ed attività ricreative e sociali in zona. Un'area al limite della cintura urbana che ha sempre sofferto di questo tipo di problematiche. Ora che il cambio di amministrazione è vicino i residenti tornano a chiedere misure significative. "Per fortuna ora ci sono alcuni progetti, come la nuova biblioteca in costruzione. Speriamo possa essere un modo per arginare il degrado e per distogliere alcune persone dal frequentare la zona".

Sempre all'interno del Montanara, nella zona di via Lago Verde, a metà febbraio, i poliziotti hanno arrestato un pusher, trovato con 11 chili di hashis. Centomila euro di droga destinata ai giovani e giovanissimi del quartiere e delle aree limitrofe. Quella zona, infatti, è diventata una delle nuove piazze di spaccio della città.