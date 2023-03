Nei prossimi week end tanti parmigiani sceglieranno di salire in Appennino per rilassarsi, effettuare passeggiate e trekking nella natura. Ecco, per voi lettori e lettrici, i cinque laghi più belli dell'Appennino Parmense.

Lago santo parmense

E' il più vasto lago di origine glaciale dell'Appennino Settentrionale, con i suoi 81.550 ha. Situato a 1507 m s.l.m., è raggiungibile da Lagdei, la Conca dei Laghi, un tempo occupata appunto da un antico lago ed oggi tra le più importanti torbiere dell'Appennino, attraverso comodi sentieri oppure in seggiovia. Nelle vicinanze del lago è presente il Rifugio Mariotti dove si può trovare ristoro e possibilità di pernottamento.

I Lagoni

Si tratta di due laghi gemelli, detti Lago Gemio Superiore, a 1355 m di quota, e Lago Gemio Inferiore, a 1329 m di quota, entrambi estesi per più di 30.000 ha. Sono situati in un'area glaciale, che comprende anche il Lago Scuro ed il Lago del Bicchiere, raggiungibili da Località Cancelli.

Lago Scuro Parmense

A 1527 m di quota, all'interno di un circo glaciale secondario dominato dal massiccio del Monte Scala, è un piccolo specchio d'acqua contornato da erbe palustri tra le quali specie molto rare, caratteristiche degli habitat umidi. Le Capanne del Lago Scuro ospitano un laboratorio utilizzato dall'Università di Parma per monitorare i fragili ecosistemi del lago.

Lago Verde

Il lago Verde è un lago di origine glaciale dell'appennino parmense, nel comune di Monchio delle Corti. È il lago più profondo e il terzo più vasto (dopo il lago Santo e il lago Ballano) della provincia di Parma. Il lago è situato all'interno del Parco dei Cento Laghi, a pochi chilometri dal confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Si trova circa 4 km a sud est dal monte Sillara (1.861 m) e circa 1 km a sud ovest del lago Ballano, dal quale è separato da una cresta rocciosa. Sia il lago Verde che il lago Ballano fanno parte del bacino idrografico del Cedra, affluente di sinistra dell'Enza.

Lago Ballano

Il lago Ballano è un lago di origine glaciale della provincia di Parma. Con una profondità massima di circa 19 metri e una superficie di 73000 m², è il secondo lago più vasto e il terzo più profondo della provincia di Parma. Il lago giace all'interno del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma