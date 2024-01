Le cinque migliori macellerie equine di Parma

Per i parmigiani la carne di cavallo è una tradizione già dalla fine del 1800. Il caval pist, ovvero il cavallo pesto, è un punto di riferimento in cucina. A pranzo e a cena o nei panini, condito con olio e pepe o in preparazioni tipiche come la vècia.

Macelleria Equina Ferraroni, via Montanara, 25 Parma

E' un posto delizioso per tutti gli amanti del caval pist, nel quartiere Montanara a Parma. La qualità dei prodotti non può essere messa in discussione: è uno dei luoghi più frequentati per gli appassionati della carne di cavallo. Il sabato mattina, come da tradizione, tantissimi parmigiani fanno la fila per entrare all'interno del negozio e acquistare la carne.