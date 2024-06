Cinque gelaterie in cui gustare un ottimo gelato a Parma

Le cinque migliori gelaterie di Parma. La nostra classifica, dalla quinta alla prima posizione.

5 - Gelateria Al Polo di Parma, via La Spezia 14/a Parma

Dal 1985, da veri artigiani, i proprietari della gelateria Al Polo di Parma producono gelato di alta qualità, sano e genuino utilizzando solo ingredienti naturali. Apprezzatissima dai clienti, adatta anche a chi vuole mangiare senza glutine e con basso indice glicemico

4 - La Gelateria, Piazzale Vittorio Emanuele II Parma

E' una delle migliori gelaterie di Parma. Qualità elevata, grande selezione di gusti naturali e artigianali

3 - Gelateria Caraibi's via Silvio Pellico, 10/c

Da più di vent'anni i gelatai trasformano giornalmente il latte delle nostre campagne in cremoso gelato altamente digeribile con materie prime sane, genuine e a Km 0. Produzione: gelati, sorbetti con frutta fresca, semifreddi e su ordinazione torte per banchetti e cerimonie

2 - Ciacco. Gelato senz'altro, strada Garibaldi, 11 a Parma

La sfida è tanto semplice quanto folle: creare un ottimo gelato senza alcun additivo, né naturale né artificiale. Un gelato che sia il più puro possibile per valorizzare al massimo ogni singola materia prima e offrire un’esperienza gustativa non attenuata da nulla. E' inseguendo questa sfida che Stefano Guizzetti, tecnologo alimentare, a febbraio 2013 fonda Ciacco a Parma: un laboratorio a vista, un menù dai gusti insoliti e tante coppette bianche piene di un gelato corposo, ma leggero e facile da digerire. Inizia la filosofia del ‘senz’altro’: dalla lista ingredienti si escludono tutti gli elementi che non siano già naturalmente presenti nelle materie prime impiegate ogni giorno in negozio

1 - Banchini - Parma 1879 via la Spezia 121/a Parma

Più di 40 gusti di cioccolatini, tavolette prodotte col cioccolato bean to bar, barrette snack ripiene, biscotti, oltre 20 gusti gelato, biscotti-gelato, gelato su stecco e un ampio assortimento di torte. Tutti nel nome della tradizione parmigiana iniziata nel 1879 e rinnovata nel 2012.