I cinque migliori ristoranti di sushi a Parma: la classifica

I cinque migliori ristoranti di sushi a Parma. Ecco la nostra classifica di febbraio 2024, dalla quinta alla prima posizione.

5 - Fy Feng Ye Asian Fusion via Langhirano, Parma

Cina e Giappone a tavola. I piatti più cucinati, dagli udon agli spaghetti di riso, alle diverse ricette a base di pollo o gamberi sono sfiziosi. Piatti della tradizione rivisitati. Qualità-prezzo: buono.

4 - Koi, viale Mentana, Parma

Il ristorante giapponese è un luogo in cui entrare potersi immergere in una straordinaria esperienza di gusto e profumi, secondo l’autentica tradizione culinaria del Sol Levante. Si può trovare un menu ricco, in cui oltre alle pietanze più classiche a base di riso e pesce – come sushi, temaki, agemono e uramaki – trovano posto piatti caldi, con carne, verdure e zensai – la tipica pasta giapponese – raffinate specialità di alta cucina in grado di soddisfare tutti i palati. Qualità-prezzo: ottimo

3 - Gainen, Via Mantova 5, Parma

Piatti creativi e sushi serviti in un locale moderno e arredato che evoca in tutto e per tutto le tradizioni orientali, mitigate da un tocco di parmigianità. Piatti a base di gamberi in tempura (una frittura di pastella), pesce grigliato, tartare di salmone o spiedini di gamberi. Una cucina asiatica, con le pietanze tipiche del SolLevante reinterpretate. Si possono trovare molti piatti thailandesi. Qualità-prezzo: ottimo

2 - Masami Sushi, via Emilia Ovest Parma

Sushi di grande qualità e spazio molto elegante appena fuori dall'area del centro storico di Parma. Il sushi è davvero ottimo e gli altri piatti anche ottimi, il personale è cordiale e disponibile. Il prezzo è leggermente più alto della media degli All you can eat. Qualità-prezzo: buono

1 - Crudo via Silvio Pellico 13, Parma

Il Sushi incontra la solidità della cucina italiana. Una fusione di sapori vicini e lontani, una base fatta di ottime materie prime, sempre fresche, e spazio per creatività e innovazione. Non solo pesce crudo. Tempura, teppanaki, wok e molto altro, piatti a base di carne o vegetariani: le proposte in menu sono tante e in grado di soddisfare gusti ed esigenze diverse. Qualità-prezzo: buono.