Cinque percorsi per smaltire il pranzo di Pasqua

Cinque percorsi e aree verdi a Parma per smaltire il pranzo di Pasqua e di Pasquetta.

Parco Cittadella

Fortezza a forma di pentagono con bastioni e fossati, realizzata da Alessandro Farnese sul finire del secolo XVI, la Cittadella fu progettata ispirandosi a quella d’Anversa di Francesco Paciotto. Oggi è uno dei parchi più belli della città, sorge nel cuore di Parma e diverse famiglie, oltre ai runners, decidono di passarci il loro tempo libero. Al suo interno sono presenti servizi, campi sportivi, l’area gioco bimbi con giostre, una fontana, i percorsi sport, una pista podistica, un’area riservata ai cani e il bar

Parco Ducale

Nel cuore dell'Oltretorrente, il Parco Ducale collega la parte vecchia della città con il centro storico. È il luogo ideale per correre all'aria aperta circondati dal verde, tra alberi secolari che nella loro collocazione creano un’elaborata architettura verde. Oggi il Giardino ospita area gioco bimbi, fontana, percorsi sport, area cani, chiosco, bar con tavolini, attrezzato con panchine.

Parco del Dono

l parco che deve il suo nome al famoso agronomo Antonio Bizzozero, che nel 1893 fondò a Parma il Consorzio Agrario Cooperativo e venne eletto cittadino onorario della nostra città. Al suo interno giochi per bambini, area cani e un chiosco bar. Circondato da piste pedonali e ciclabili, è noto anche come Parco del Dono, per la presenza del parco giochi idoneo per diversamente abili.Tanti i runners anche qui, che tra una corsa e l'altra hanno la possibilità di godersi il Giardino dei poeti, dedicato a dieci poeti parmigiani.

Parco 8 Ottobre 2001

Parco molto grande e dotato di pista per camminare, campo per giocare a calcio o qualsiasi altro sport. È un parco adatto per passeggiate a piedi e in bicicletta o per la corsa. Sono presenti due campi da calcio illuminati, di cui uno è stato recintato con reti metalliche e cancello di accesso, mentre l'altro campo è aperto su tutti i lati. Si può praticare jogging con la sua pista lunga circa 900 metri.

Parco Falcone Borsellino

La grande area verde che costeggia il tratto iniziale di Via Mantova è collegata da sentieri percorribili a piedi e in bicicletta ed è circondata da nuovi insediamenti residenziali, il parco include i giochi per i bimbi, panchine e tavoli di legno, fontana e area cani. E’ collegato da un sentiero percorribile a piedi o in bicicletta al Parco I° Maggio, dove si trova l’Auditorium Paganini.