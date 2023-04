Cinque posti dove mangiare il caval pist a Parma

Per i parmigiani il caval pist, ovvero il cavallo pesto, è un punto di riferimento in cucina. A pranzo e a cena o nei panini, condito con olio e pepe o in preparazioni tipiche come la vècia. Ecco una piccola guida a cinque posti dove poterlo mangiare.

I Tri Siochètt, strada Farnese, 74/a Parma

Tortellini e altri tipi di pasta ripiena preparati secondo le tradizioni regionali emiliane in una trattoria semplice. Ma anche pesto di cavallo e la cosiddetta vècia di cavallo, piatto tipico della tradizione parmigiana.