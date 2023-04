Cinque posti speciali per fare colazione a Parma

Cinque posti speciali, che abbiamo scelto per voi, in cui fare una colazione ricca e prelibata. Svegliarsi con brioche, caffè e cappuccino in città? Ecco alcuni consigli

Cafè San Biagio, Via Carlo Pisacane, 14 Parma

Il Cafè San Biagio di Parma è un esemplare locale polifunzionale: alla mattina è la meta prediletta dei parmigiani per una colazione d’alta pasticceria, a partire da mezzogiorno propone un curato menu à la carte, mentre verso sera si trasforma nel tempio dell’happy hour, proponendosi come avanguardia del bere miscelato.