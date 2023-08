Cinque trekking da fare a Ferragosto

Ferragosto in zona? Ecco cinque trekking per gli amanti della montagna da fare per il giorno di Ferragosto o nei giorni successivi. Uno spettacolo di colori e paesaggi che non vi deluderà.

Anello del Monte Molinatico (Borgotaro)

L'anello del Monte Molinatico (Borgotaro) - E' meno conosciuto rispetto ai sentieri della zona del Parco dei Cento Laghi ma altrettanto affascinante. Si tratta di un anello, dalla lunghezza complessiva di 7 chilometri con un dislivello totale di 300 metri, che parte dallo chalet del Molinatico per poi far ritorno nello stesso punto. Arrivati allo chalet si segue il sentiero 'Anello del Molinatico', in particolare i segni bianchi e rossi del sentiero Cai 839. L'itinerario, privo di difficoltà, conduce, percorrendo vecchie mulattiere, alla scoperta delle foreste che ricoprono il monte, del piccolo Lago Martino, del lago dell'Orma e delle tracce glaciali presenti sulla montagna e dei panoramici prati sommitali del Molinatico