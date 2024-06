Circularity Market del Gruppo Chiesi: tutto esaurito alle 14

Successo oltre le aspettative per il Circularity Market allestito dal Gruppo Chiesi, in collaborazione con CSV Emilia, presso lo storico sito industriale di via

Palermo. Già con l’appuntamento mattutino, la dotazione prevista è andata esaurita. Il Circularity Market sarà riaperto domani, domenica 9 giugno, con ingresso garantito esclusivamente alle persone che, non potendo accedere al sito oggi, hanno ricevuto un tagliando numerato. L’apertura è prevista alle h 11:00, con chiusura alle h 13:00, salvo esaurimento degli arredi.