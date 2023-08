Sicurezza, i Nostri Borghi: "La città è sotto assedio: attendiamo risposte concrete dalle Istituzioni"

"L'ennesimo accoltellamento verificatosi in via Albertelli e documentato dai mass media - sottolinea il presidente dell'associazione I Nostri Borghi Fabrizio Palliio - ci induce ancora una volta a lanciare un nuovo e grido d'allarme per la sicurezza a Parma ed in particolare nella zona di via Garibaldi, via Verdi, Stazione e laterali. Ormai è un bollettino di guerra giornaliero che ci rifiutiamo di accettare come inevitabile. Purtroppo anche i nostri tentavi di sollecitare interventi mirati, fermi e continuativi, come pure la necessità di un presidio fisso, che volgerebbe da deterrente e di pronta risposta, sono finiti nel vuoto. Purtroppo ancora tutto tace da chi dovrebbe dare risposte. Si fa riferimento giustamente alle preoccupazioni dello storico derby Parma Reggiana, ma sarebbe più opportuno controllare e trovare soluzione per le ormai continue azioni delittuose nel centro storico della città.

Questore e Prefetto non hanno risposto alle nostre sollecitazioni sostenute da centinaia di firme di attività e residenti che sono ormai terrorizzati ad uscire in certi orari nelle zone sensibili della città. Chiediamo al sindaco di farsi latore delle preoccupazioni dei cittadini nei confronti delle forze dell'ordine

per tutelate una città sotto assedio. Riteniamo grave non dare risposte a chi chiede aiuto e tanto più a cittadini collaboranti che vogliono essere tranquillizzati da chi li dovrebbe tutelare e rassicurare.

Questi fatti non possono e non debbono diventare una consuetudine a cui ci dobbiamo abituare. Vorremmo conoscere cosa si risponde alle nostre richieste di aiuto e come si intende affrontare una situazione che diventa giorno per giorno sempre più preoccupante. L'auspicio è di essere finalmente ascoltati. Noi non fermeremo le nostre più che doverose richieste. Quello che sta succedendo non è più accettabile. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità".