Cittadella: dal 14 giugno torna il Luna Park

È tornato, dopo un anno di sospensione causa Covid, il “Paese dei balocchi “ presso il parco Cittadella. Aprirà ufficialmente la sua attività, per soddisfare la gioia e la curiosità di tanti bambini e non solo, dal 14 giugno 2021, come da orari riportati nel cartello esposto all’ingresso della storica sede. Abbiamo parlato con alcuni giostrai e, in particolare, con il signor Vieri che, affiancato dai suoi due giovani figli, porta avanti la tradizione di famiglia nel suo stand “Gita sul fiume indiano", con passione e amore, nonostante le difficoltà proprie dell’attività, rese più difficili da gestire nell’ultimo anno per la pandemia. Anche in questa occasione estiva, per un mese circa, saranno presenti giostrai provenienti da altre province come Reggio Emilia, Modena, Bologna, Brescia oltre i rappresentanti storici di Parma.

Report e immagini di Antonio Nunno.