Cittadella, l'appello del comitato ai candidati sindaco: "Per ora è salvo: pensateci prima di intervenire di nuovo"

"Riflettendo, in tempo di elezioni - si legge in una nota - sul periodo trascorso, il Comitato Cittadella Futura è orgoglioso di poter dire di avere sventato il tentativo di cambiare, a nostro parere banalizzandolo, proprio quel meraviglioso parco storico, dove la vegetazione ha un segno essenziale, non costruito, sobrio e monumentale di grandissima qualità formale paesaggistica. Chi sperava di lasciare lì qualche tonnellata di pietra Luserna, suddividere lo spazio meravigliosamente aperto e 'naturale'; del parco con viali e vialetti ortogonali, modellare le masse plastiche dello spazio cavo della fortezza con incongrui rilevati di terra per creare giardinetti adatti a qualsivoglia nuova periferia suburbana di qualsivoglia città al mondo, è andato deluso.

Chi voleva l’arena per gli eventi col pergolato in carpenteria metallica, chi voleva spostare funzioni esistenti (chissà perché?) e favorirne pesantemente di nuove, quelle del commercio e degli eventi, ha visto i suoi tentativi fallire miseramente. I nostri amministratori volevano costruire la loro costosa 'petite Versailles' in quel contesto già perfetto e solo bisognoso di cura: già ora non vengono trovate le risorse per la sua accurata e compente manutenzione, figuriamoci cosa sarebbe stato con la loro onerosa e pretenziosa proposta!

Dispiace dirlo, ma loro del parco della Cittadella – dello spirito e della bellezza di quel luogo – non hanno capito nulla. Sono stati smentiti dai cittadini di Parma uniti per salvare il bene comune, che li hanno seppelliti di firme e di ragionate argomentazioni, e forse per ora la Cittadella è salva. Questo il nostro “sentito” consiglio di oggi: Cari/e candidati/e sindaco, ricordate che la Sovrintendenza lo ha finalmente definito “bene culturale e paesaggistico” sotto vincolo di tutela e tenete bene a mente questo precedente, prima di toccare questo prezioso bene collettivo. Perché noi abbiamo dimostrato quanto quel luogo sia identitario e di affezione; quanto sia scrigno di storia e di memorie comuni e quanto, in nome della sua salvaguardia, riusciamo a mobilitarci. Ascoltateci dunque attentamente, prima di prendere qualsiasi iniziativa sul Parco della Cittadella, compresa l’organizzazione dei grandi eventi. Noi non allentiamo l’attenzione"