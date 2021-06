Cittadini in strada in via Passo della Cisa: no all'antenna

Presidio davanti al cantiere di via Passo della Cisa, nel quartiere San Lazzaro, dove all'alba il comitato formato dai residenti è sceso in strada per tentare di opporre resistenza al montaggio dell'antenna telefonica di circa trenta metri, da fissare in mezzo ai palazzi dove vivono i residenti. I cittadini lamentano l'assenza di avvisi pubblici, per quanto riguarda l'inizio dei lavori. Infatti la gru - da come viene documentato via social dal comitato - ha lasciato l'aria per la mancanza dell'ordinanza dell'ufficio Mobilità per occupazione del suolo pubblico.