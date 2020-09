City Red Bus: ritorna il tour della città in trenino

Torna dopo il periodo natalizio il trenino che con le sue corse porta turisti e amanti della città alla scoperta degli angoli di Parma. La ditta City Red Bus offrirà un’offerta turistica su un suggestivo trenino che partirà ogni 40 minuti da piazza Garibaldi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Il personale addetto sarà composto da un autista e una hostess addetta alla vendita dei tickets, entrambi in divisa e riconoscibili. I tickets potranno essere acquistati presso il personale di bordo che sarà dotato di palmari ad emissione rapida e Pos oltre ad essere disponibili on – line presso l’ufficio Turismo e le rivendite autorizzate che vorranno aderire.

Sono stati individuati da City Red Bus srl due proposte di percorso alternativo della durata di circa 40 minuti, con partenza ogni 40 minuti da piazza Garibaldi, alternati non ad orari precisi ma a discrezione del personale City Red Bus, studiati come "piacevole intrattenimento alle famiglie, in modo da permettere a cittadini e turisti di vedere comodamente, in pochi minuti, punti nevralgici della città e i principali monumenti con l’obiettivo di percorrere la maggior parte possibile di strade del centro storico al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile per le attività commerciali presenti lungo il percorso" si legge nell’autorizzazione.

“Siamo davvero entusiasti di proseguire questa avventura; - ha commentato il Presidente di City Red Bus Paolo Bonferroni - nel periodo natalizio abbiamo avuto più di 5.000 presenze, segnale che il servizio è piaciuto molto; poi naturalmente con il lockdown è cambiato tutto.

Il nostro intento è quello di mettere il nostro lavoro a disposizione della città di Parma, sia per permettere a parmigiani e parmensi di passare un momento in allegria dopo un periodo così difficile, come pure per dare un segnale ai turisti che la città e di nuovo pronta ad accoglierli, naturalmente in piena sicurezza.

Stiamo lavorando in sinergia con il Comune per abbinare il tour con il trenino ad altre proposte turistiche, per esempio ad una passeggiata con le guide; presto ci coordineremo anche con le scuole per inserire il nostro tour tra le visite didattiche alla città, e siamo anche a disposizione di tutte le aziende locali e non, che vogliano utilizzare il nostro mezzo per eventi privati o in occasione di fiere e manifestazioni; infine è possibile noleggiare il trenino per matrimoni, feste di compleanno e di laurea, sempre in piena sicurezza, utilizzando tutti i protocolli sanitari previsti. Siamo certi che, come già successo in altre città dove siamo presenti, anche per Parma ne deriverà un contributo significativo all’offerta turistica, con conseguenti benefici per tutte le attività commerciali”.