Classifica degli stipendi più alti: Parma al settimo posto

Parma è al settimo posto in Italia nella classifica delle retribuzioni più alte. La nostra città infatti ha una Retribuzione Globale Annua (Rga media) di 31.501 euro. L'Emilia-Romagna è la quinta Regione in Italia con una Rga media di 30.646 euro. La nostra città è la seconda in regione: davanti a noi solo Bologna con una Rga media di 31.932 euro.

L’Osservatorio JobPricing, quest’anno in collaborazione con Spring Professional (The Adecco Group), presenta la nuova edizione del JP Geography Index 2021, la classifica retributiva delle province e regioni italiane. Il Report contiene la graduatoria retributiva delle 20 regioni italiane e la graduatoria delle 107 province, con RGA media e indice rispetto alla media nazionale

L’IMPATTO DEL COVID

Secondo Istat, nel 2020, gli occupati che lavoravano più di 41 ore settimanali sono diminuiti del 17% rispetto all’anno precedente; ugualmente, sono diminuiti dell’11% coloro che lavoravano 40 ore settimanali; al contrario, sono aumentati del 73% coloro che non hanno lavorato neanche un’ora in una settimana. In questo scenario nazionale, il Nord è quello che ha perso più occupati nella fascia di ore più alta (-18%) mentre il Sud è quello che ha quasi raddoppiato coloro che stanno nella fascia delle 0 ore lavorate (+95%).

Per quanto riguarda le retribuzioni, quando non si è fatto ricorso alle integrazioni salariali, la crisi si è manifestata principalmente con un calo generalizzato delle parti variabili delle retribuzioni, coerentemente con l’impossibilità di una rinegoziazione della componente fissa al ribasso. Se la retribuzione fissa media nazionale, che si attesta a 29.222€, ha chiuso l’anno con un tasso di variazione rispetto al precedente dello 0%, la Retribuzione Globale Annua (RGA) media nazionale, pari a 29.910€, lo ha chiuso con il 2,3% in meno rispetto all’anno 2019.