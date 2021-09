Classifica dei corsi in Sport Management: il MasterSport terzo in Europa e dodicesimo nel mondo

Ancora un ottimo risultato per il MasterSport delle Università di Parma e di San Marino nella preview della classifica internazionale dei corsi in sport management a livello mondiale, curata da Sport Business International.

Il Master di Parma e San Marino ha avuto riconoscimenti importanti nelle classifiche dedicate alla qualità dell’insegnamento e alla qualità generale della proposta formativa, posizionandosi 3° nella graduatoria europea e 12° a livello mondiale.

Il corso ideato nel 1996 da Marco Brunelli, attuale Segretario Generale della FIGC, è stato premiato in più categorie delle classifiche internazionali, rafforzando la posizione di leadership nazionale degli anni passati e facendo un’importante crescita a livello globale.

La rivista Sport Business International dal 2012 pubblica ogni anno la classifica di settore valutando elementi come la qualità delle docenze, la soddisfazione degli studenti, l’impatto sulla carriera dei partecipanti, il legame post corso, il livello di internazionalizzazione e di innovazione.

Il MasterSport, che ha recentemente festeggiato i 25 anni di attività consegnando il Premio 2021 per lo sport ai medagliati Olimpici, e futuri partecipanti del corso, Antonella Palmisano (oro nella marcia), Luigi Samele (argento nella sciabola), Valentina Rodini e Federica Cesarini (oro nella canoa), ha ottenuto risultati ottimi in molte delle categorie previste dalla rivista e ha trionfato a livello assoluto in quella dedicata agli studenti.

Il corso è risultato il “Miglior Master al Mondo” per il livello di soddisfazione espressa dagli studenti a distanza di 3 anni dal diploma, confermando il trend degli ultimi anni. Questo riconoscimento da parte degli studenti ha permesso al corso italiano di superare master storici a livello internazionale come il FIFA Master o il Master in sport business di Ohio (tra i più antichi al mondo). Il corso è stato inoltre eletto come “Miglior Master al Mondo” per impatto sulla carriera dei partecipanti.

Le iscrizioni per il MasterSport 2022 sono aperte e le selezioni per i 25 posti disponibili si terranno a fine novembre. MasterSport Institute ha attivo anche il MasterEsports, primo master italiano accademico del settore, corso ideato dall’esperienza sullo sport ma studiato per chi vuole conoscere e interagire con il crescente mondo dei videogiochi e delle competizioni digitali.

Per informazioni www.mastersport.org