La classifica dei migliori ospedali: Parma tra i primi venti in Italia

L'Ospedale Maggiore di Parma è tra i primi venti in Italia nella classifica stilata dal Newsweek. Il nostro ospedale si piazza infatti al 18esimo posto nella classifica generale dei migliori ospedali italiani stilata dal noto magazine. Il ranking della struttura sanitaria è del 76.96%. Un ottimo posizionamento considerando che davanti a noi ci sono strutture come l'Ospedale San Raffaele, il Policlinico Gemelli, il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna

Per il 5° anno di seguito Newsweek pubblica la classifica dei migliori ospedali del mondo e quella dei principali Paesi, Italia compresa, con non poche sorprese. Non è solo questione di standards di cura, ricerca e innovazione - scrive il direttore Nancy Cooper - ma di consistenza: cioé quella capacità di attrarre le persone migliori e ottenere i migliori risultati per i pazienti, proprio come le più importanti nuove terapie e ricerche.

E di tutti gli ospedali nel mondo, solo pochi riescono a fare questo di anno in anno. I migliori - conclude la Cooper - costituiscono un club molto esclusivo: sono cioè davvero molto pochi. In collaborazione con l'ente di ricerca Statista, Newsweek ha valutato oltre 2.300 ospedali di 28 Paesi. E ha anche valutato i migliori ospedali per ciascun Paese, stilando anche una classifica dei migliori ospedali ad alta specializzazione. Per la prima volta, inoltre, è stato inserito un parametro basato sulle risposte dei pazienti ad un apposito questionario per misurare la loro percezione in termini di percorso di cura e qualità della vita.