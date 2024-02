I cinque migliori posti in cui mangiare la torta fritta a Parma e provincia

Dove mangiare la torta fritta a Parma e provincia? Ecco la nostra classifica di febbraio 2024. Dalla quinta alla prima posizione.

5 - Sorelle Picchi, Strada Luigi Carlo Farini, 27 Parma

L’ambiente, rustico, familiare ma molto accogliente è stato ricavato nel retrobottega del negozio di alimentari e salumeria che vende materie prime sopraffine e di ottima qualità: dal culatello alle coppe, dal salame al tipico strologhino. La torta fritta dalle Sorelle Picchi è ottima, come confermato dai numerosissimi clienti

4 - I Tri Siochètt, strada Farnese, 74/a Parma

Da I Tri Siochètt, ristorante storico di Parma, la torta fritta è una delle più buone di Parma e provincia. Ma in questo locale l'eccellenza non è solo la torta fritta. Tortellini e altri tipi di pasta ripiena preparati secondo le tradizioni regionali emiliane in una trattoria semplice. Ma anche pesto di cavallo e la cosiddetta vècia di cavallo, piatto tipico della tradizione parmigiana.

3 - Trattoria Pane e Salame, Piazza Ubaldi Nello Felino

Nel centro del paese, il locale richiama, nell'insegna e nei piatti, il tipico salame di Felino, che a Parma va servito in fette oblique e lunghissime. Ambiente da osteria-chic, con stanzette e una grande veranda costruita intorno a un cedro del Libano, con tavoli disuguali preparati con tovagliette di carta. Ottima la torta fritta così come i salumi.

2 - Trattoria Scarica, Strada Martinella, 192 Alberi Parma

La specialità? Ovviamente la torta fritta! Una delle trattorie centenarie di Parma presente sul territorio parmense da oltre 70 anni gestita dalla famiglia Scarica. Chi la conosce sa apprezzare il gusto dei salumi tipici nostrani accompagnati dalla famosa “torta fritta”, di cui sono fieri continuatori della tradizione

1 - Trattoria del Grillo, Strada Martinella, 281 Parma

La torta fritta è la specialità di questa trattoria a conduzione familiare, la cucina casalinga predilige l’impiego di prodotti del luogo, genuini e di qualità. Dalla pasta sfoglia per i primi ai dolci sono di produzione propria e frutto di una grande passione per la cucina parmigiana